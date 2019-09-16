Новые умные часы Huawei Watch GT 2

Компания Huawei подтвердила, что выпустит Watch GT 2, второе поколение своей серии Watch GT. Roland Quandt, получивший кодовое название Latona, уже выпустил две модели с коричневой кожей и силиконовыми ремешками для часов. Также ожидается, что Huawei оснастит Watch GT 2 аккумулятором на 445 мАч, что на 25 мАч больше, чем предыдущий Watch GT.

Более того, компания Huawei, уже подтвердила, что SoC Kirin A1 станет основой новой серии умных часов. Объявленный на IFA 2019, Kirin A1 поддерживает Bluetooth 5.1 и будет представлен в других устройствах, таких как FreeBuds 3.

Watch GT 2 удваивается как фитнес-трекер, водонепроницаем, и также часы будут включать GPS. Quandt подтвердил, что на устройстве не будет работать WearOS, так как в настоящее время Huawei не может продавать какие-либо новые устройства, работающие на сервисах Google.