Новые умные часы Letv Watch W6

Letv выпустила умные часы Letv Watch W6 всего через несколько недель после запуска своего мобильного телефона S1. Часы оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем высокой четкости.

Десятки персонализированных циферблатов доступны для персональной настройки. Часы имеют датчик насыщение крови кислородом, датчик частоты сердечных сокращений, мониторинг сна и 7 спортивных режимов. Он также поддерживает расширенные функции, такие как вызовы по Bluetooth и воспроизведение музыки. Что касается времени автономной работы, Letv Watch W6 может работать до 7 дней в режиме ожидания и до 2–3 дней при «нормальном использовании» и это все благодаря батарее емкостью 300 мАч, которая полностью заряжается за 2 часа.

Умные часы имеют степень защиты IP67. Часы будут доступны в двух цветах: Vibrant Orange и Star Black.
Комментарии и отзывы Letv Watch W6
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