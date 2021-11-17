Новые умные часы Moto Watch 100

Новые Moto Watch 100 отказываются от платформы Wear OS и предлагают собственное программное обеспечение Moto OS созданное с нуля. Благодаря чему резко увеличилась время автономной работы, до двух недель. Это действительно очень много от того, что может предложить Wear OS на сегодняшний день.

Часы оснащены 1,3-дюймовым круглым ЖК-дисплей, с постоянно включенным режимом Always on Display. Вы получаете 26 спортивных режимов, отслеживание SPO2, монитор сердечного ритма, гироскоп, акселерометр и ремешок размером 20 мм с функцией легкой замены.

Корпус выполнен из алюминия, вы можете выбрать между расцветками Glacier Silver и Phantom Black. Часы водонепроницаемы до 5 атм, поддерживают GPS, ГЛОНАСС и BeiDou, а также Bluetooth 5.0. Часы оснащены аккумулятором емкостью 355 мАч, которые заряжаются с нуля до полного заряда за один час. Часы весят 45,8 г и имеют размеры 42x46x11,9 мм.