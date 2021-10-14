Новые умные часы OnePlus Watch Harry Potter Edition

Компания OnePlus скоро запустит новую версию умных часов OnePlus Watch Harry Potter Edition (название не подтверждено). В тизере публикованном OnePlus в Твиттере, показаны часы с кожаным ремешком с логотипом Хогвартса с подписью к сообщению: «Для поколения, которое все еще помнит магию».

Более того, URL-адрес промо-страницы на веб-сайте OnePlus, который называется «Вызов всех ведьм и волшебников», включает слово «hpwatch», где «hp», вероятно, обозначает Гарри Поттера. OnePlus еще не разгласил информацию о Harry Potter Edition, но предыдущие утечки утверждали, что умные часы будут поставляться с новой раскраской, темами и шестью эксклюзивными циферблатами, включая Хогвартс, Печать Хогвартса, Гриффиндор, Слизерин, Пуффендуй и Коктевран.

Однако аппаратное обеспечение Harry Potter Edition останется таким же, как и у стандартной модели, а это означает, что он будет иметь 1,39-дюймовый AMOLED-экран, мониторинг сердечного ритма, датчик SpO2, отслеживание сна, спортивные режимы, рейтинг IP68 и аккумулятор на 402 мАч с функцией Warp Charge.
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