Новые умные часы от Honor - GS Pro и ES

Honor показала широким массам свои последние смарт-часы Watch GS Pro и Watch ES. Надежные GS Pro предназначенное для любителей приключений, а Watch ES позиционируется как личный фитнес-тренер.

Honor Watch GS Pro оснащены круглым 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 454x454 пикселей. Безель изготовлен из нержавеющей стали, а корпус из поликарбоната с силиконовым ремешком. Надежность GS Pro подтверждена 14 сертификатами MIL-STD-810G, включая термостойкость, ударопрочность и водонепроницаемость.

Новинка получила 100 режимов тренировок, отслеживание сердечного ритма, встроенный монитор кислорода в крови и отслеживание сна. За работу отвечает Kirin A1, Bluetooth 5.1, а производитель обещает до 25 дней автономной работы в режиме низкого энергопотребления. Honor Watch GS Pro можно приобрести с 7 сентября за 250 евро.

Фитнес-часы Honor Watch ES оснастили 1,64-дюймовым квадратным AMOLED-дисплеем и разрешением 456x280 пикселей. Браслет предлагает пошаговые инструкции по тренировкам с анимацией на дисплее с предустановленными 12 фитнес-курсами. Пользователи могут использовать 95 режимов тренировки, отслеживание пульса и кислорода в крови, а также отслеживание сна и уровня стресса. Honor обещает до 10 дней автономной работы. Watch ES будут доступны 7 сентября в черном, белом и розовом цвете за 100 евро.