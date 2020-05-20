Новые умные часы от Huami за $ 70

Суббренд Xiaomi, появившийся в 2013 году Huami, представил новые умные часы Amazfit Ares. Они выделяются своим дизайном с восьмиугольной оправой, где находится 1,28-дюймовый цветной экран разрешением 176 х 176 пикселей, с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Экран адаптируется к внешнему освещению, регулируя с помощью датчика яркость для лучшей видимости.

Huami Amazfit Ares предлагает пользователям около 70 различных спортивных режимов, таких как йога, бег, плавание и катание на лыжах. Часы также водонепроницаемы до 50 метров. На аппаратном уровне в Amazfit Ares используется оптический датчик BioTracker PPG, разработанный Huami Technology. Трекер помогает контролировать частоту сердечных сокращений, например, во время спортивных упражнений. Вместе с Amazfit Ares поставляется система оценки здоровья Huami-PAI, позволяющая отслеживать изменения персонального цифрового профиля здоровья.

Часы получили батарею емкостью 200 мАч, которую можно использовать до 14 дней без подзарядки. Huami Amazfit Ares доступны в черном и зеленом за $ 70.