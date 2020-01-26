Первые умные часы от Redmi

Сегодня сертификат от Бюро индийских стандартов на устройство с кодовым названием модели HMSH01GE получил бренд Redmi. Гаджет попал в раздел «Умные часы».

Напомним, что во второй половине 2019 года глава Redmi Лу Вейбинг непрямо говорил о том, что компания изготавливает первые фирменные смарт-часы. Также, авторитетные инсайдеры поделились информацией о том, что в сети были выложены некачественные рендеры браслета. Судя по изображениям, он получит прямоугольный экран с широкими рамками и кнопку снизу.

Известно еще и то, что у часы оснастятся сменными циферблатами, датчиком сердечного ритма, NFC, будильником и поддержкой управления воспроизведением музыки. Когда выйдет гаджет пока не сообщается.