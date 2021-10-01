Новые вертикальные пылесосы Scarlett – идеальное решение для уборки различных поверхностей

Scarlett представляет новые модели вертикальных проводных пылесосов, которые отличаются повышенной маневренностью, компактностью, удобством в обращении, малым весом и габаритами. Новинки станут отличным решением для эффективной уборки напольного покрытия, ковра и мебели.

Пылесосы оснащены циклонической системой сбора пыли, не требующий дополнительных расходных материалов. Вместительный контейнер объемом 0,8 литров легко очищается - одним нажатием кнопки, что значительно упрощает уборку и экономит время. Алюминиевая телескопическая трубка позволяет настроить пылесос по высоте, а отсоединяемый ручной пылесос с различными насадками подходит для уборки мебели и других предметов интерьера.

Приборы работают от сети, поэтому обладают высокой мощностью (600 Вт, мощность всасывания – 100 Вт). Универсальная щетка пол/ковер, щелевая насадка и насадка для мебели входят в комплект.

Новинки доступны для заказа в MERLION.