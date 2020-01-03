Новые видеокарты NVIDIA Ampere выйдут во второй половине 2020

Появляется все больше слухов и информации о готовящихся графических картах. Сегодня, согласно последнему отчету, опубликованному Taipei Times,графические карты NVIDIA следующего поколения, основанные на архитектуре «Ampere», имеют повышение производительности на 50% по сравнению с предыдущими поколениями графических процессоров Turing.

Построенный с использованием 7 нм производственного узла TSMC, Ampere должен стать новым королем среди всех будущих графических процессоров. Объединяя новый производственный узел и новую микроархитектуру, Ampere снизит энергопотребление вдвое, создав очень эффективное решение для графических процессоров. На данный момент, не известно увеличится ли производительность в основном для приложений трассировки лучей или NVIDIA сосредоточит внимание на общей производительности графики.