Новый Acer Nitro 18 AI оценен от 1500 евро

Компания Acer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Nitro 18 AI (AN18-61), которая получила процессоры AMD Ryzen AI 9 365, AI 7 350 и AI 5 340. Новинка также характеризуются графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5070 или RTX 5060, до 32 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МГц, SSD PCIe Gen 4 объемом до 2 ТБ, 18-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей (формат WQXGA), кадровой частотой 165 Гц, яркостью 300 нит, 100% покрытием цветовой гаммы sRGB и поддержкой NVIDIA G-SYNC и Advanced Optimus, системой охлаждения с двумя вентиляторами, четырьмя воздуховодами и тепловыми трубками, 4-зонной RGB-клавиатурой, двумя 2-Вт динамиками с поддержкой DTS X: Ultra, интерфейсами USB4 Type-C и USB 3.2 Gen 2 Type-C, портами USB 3.2 Gen 1 Type-A и HDMI 2.1, слотом для карты памяти MicroSD, аккумулятором ёмкостью 90 Втч, а также адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Ноутбук станет доступен для покупки в августе по цене от 1500 евро.