Новый Apple Mac mini оценен от 600 долларов

Компания Apple пополнила ассортимент мини-ПК новым поколением Mac mini, который основан на фирменных платформах M2 и M2 Pro. Новинки характеризуются габаритами 197:197:35,8 мм, массой от 1,18 кг, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, одним HDMI, двумя USB 3.1 и RJ45 у младшей модели, а также еще двумя разъемами Thunderbolt 4 у старшей.

Базовая конфигурация с чипсетом M2, 8 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ обойдется в 600 долларов, а вариант с M2 Pro, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ будет стоить 1300 долларов.
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