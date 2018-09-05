Новый Apple MacBook будет стоить 1000 долларов

Китайские сетевые источники поделились подробностями о грядущих новинках компании Apple, которые будут показаны на презентации 12 сентября. Итак, новый MacBook получит Retina-дисплей на 12 и 13 дюймов с тонкими рамками и несколько портов USB Type-C. Цена на него стартует от 999 долларов. Планшет iPad Pro оснастят 11 и 12,9 дюймовыми дисплеями с тонкими рамками, однокристальной системой A12X, а также функцией идентификации пользователей Face ID. Цены останутся на уровне предыдущего поколения – 649 и 749 долларов. Еще одной новинкой станут смарт-часы Apple Watch Series 4. Они получат на 15% больший экран, минимальные рамки и цены на уровне нынешних моделей.