Новый HP Spectre x360 выглядит шикарно

Пока производители ноутбуков активно стараются покорить рынок и сдвинуть с пьедестала Apple со своими устройствами, компания HP идет своей дорогой и делает действительно шикарные продукты. Например, в продажу поступил новый ноутбук под названием HP Spectre x360, который обзавелся обновленным дизайном, продвинутым железом и сенсорным дисплеем. Это и ноутбук, и планшет в одном лице. Отличное решение для тех, кто много работает, но дома хочет посмотреть сериал на диване без лишнего дискомфортах. Хотя, цена продукта намекает на то, что покупать его будут бизнесмены и прочие обеспеченные люди, которые сериалы смотрят явно не на компактном дисплее рабочего устройства. Только за базовую версию HP Spectre x360 просят 1139 долларов, это довольно много.