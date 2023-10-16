Новый Huawei MateBook D14 SE оценен в 550 долларов

Компания Huawei представила в Китае обновленный ноутбук MateBook D14 SE, который основан на чипе Intel Core тринадцатого поколения. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором Core i5-13420H с тактовой частотой до 4,6 ГГц и TDP 35-45 Вт, 14-дюймовыйм IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, соотношением дисплея к корпусу 90%, матовым антибликовым покрытием и сертификацией TUV Rheinland, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, металлическим корпусом, батареей ёмкостью 56 Втч, адаптером питания на 65 Вт, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6, полнофункциональным портом USB-C, разъемами USB 3.2 Gen 1, HDMI и USB 2.0, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Ноутбук появится в продаже 17 октября по цене в 550 долларов.