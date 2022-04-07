Новый Huawei MateBook получит процессор Core i7-12700H

В базе данных популярного бенчмарка GeekBench обнаружились результаты тестирования нового ноутбука из линейки Huawei MateBook. Неназванная модель оснащается 14-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i7-12700H двенадцатого поколения, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4-3733 и предустановленной операционной системы Windows 11. Лэптоп набрал 10 726 баллов в многоядерном испытании и 1693 балла в одноядерном тесте. Остальные характеристики, дата официального релиза и ориентировочная цена пока не раскрываются. Напомним, что недавно китайский производитель выпустил модель MateBook 16 на чипе AMD с 16-дюймовым 2,5K-экраном.