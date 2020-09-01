Новый Legion Slim 7i - самый легкий в мире 15-дюймовый игровой ноутбук

Компания Lenovo заявляет, что ее новый ноутбук Legion Slim 7i - самый легкий в мире 15-дюймовый игровой ноутбук с графическим чипом GeForce RTX.

В максимальной конфигурации ноутбук Legion Slim 7i будет оснащен 8-ядерным процессором Core i9 10-го поколения, графическим процессором GeForce RTX 2060 Max-Q, до 32 ГБ памяти и твердотельным накопителем PCIe емкостью 2 ТБ.

Все это поместится в корпус толщиной всего 17,9 мм. Legion Slim 7i будет весить всего 1,86 кг. Чтобы гарантировать отсутствие компромиссов в производительности, Lenovo много потратила на усовершенствование системы охлаждения. Legion Slim 7 оснащен технологией Legion Coldfront 2.0, которая включает более эффективные вентиляторы, а также более крупные переработанные радиаторы. В результате воздушный поток увеличивается до 115%, что позволяет ноутбуку работать с максимальной производительностью в течение нескольких часов.

15,6-дюймового дисплея будет несколько вариантов. Есть два варианта Full-HD: один с частотой обновления 60 Гц и 100% поддержкой цвета Adobe sRGB, а другой с частотой обновления 144 Гц, подходящей для соревновательных игр. Есть еще вариант 4K и яркостью 600 нит. Legion Slim 7i поступит в продажу в начале ноября по цене 1999 долларов.
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