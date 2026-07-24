Представлен 240-Гц монитор ASRock Phantom Gaming PGO27QSA

Компания ASRock пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями Phantom Gaming PGO27QSA и PGO27QSA-W, которые отличается черной и белой расцветками корпуса соответственно. Новинки характеризуются 27-дюймовой плоской матрицей QD-OLED с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD), кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 мс (GtG), поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, 99-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, заводской калибровкой Delta E < 2, подставкой с регулировкой высоты, поворота, угла наклона и угла обзора, двумя интерфейсами HDMI 2.1, двумя портами DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиогнездом для наушников. Цена и дата начала продаж мониторов будут объявлены позже.

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