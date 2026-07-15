Представлен мини-ПК для ИИ Lenovo Yoga AI

Компания Lenovo объявила о выпуске мини-ПК Yoga AI, которая базируется на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra X7 358H с тактовой частотой до 4,8 ГГц. Новинка также характеризуется 64 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, корпусом массой 600 граммов и объемом 0,65 литра, 24 светодиодами ARGB с поддержкой 16,7 млн цветовых оттенков, двумя микрофонами, кнопкой питания со встроенным дактилоскопом, сетевым портом Ethernet 2,5 Гбит/с, интерфейсом HDMI, разъемами USB-A 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2 и Thunderbolt 4, комплектными фирменными клавиатурой и мышью. По словам производителя, ПК способен локально запускать языковые модели с числом параметров до 80 млрд. Цена компьютера на дебютном китайском рынке составила эквивалент 2660 долларов.

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