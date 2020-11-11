Новый Mac mini на процессоре M1 оценен в $700

Компания Apple представила новый настольный ПК Mac mini, который построен на фирменном процессоре Apple M1. Купертиновцы уже назвали новый Mac mini самым мощным за всю историю. CPU и графика новинки в три и шесть раз производительнее предшественника. Также отмечается нейроблок, который увеличивает производительность до 15 раз, и до 60% меньшее энергопотребление. Новинка оснащается до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем ёмкостью до 2 ТБ, поддержкой вывода изображения в разрешении до 6K, интерфейсами Thunderbolt/USB4 в двух портах USB Type-C, двумя USB 3.1 Type-A, сетевым Ethеrnet, HDMI 2.0 и 3,5-мм аудиоразъемом. Цена базовой версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ на твердотельном накопителе составляет 700 долларов.

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