Новый MacBook Air нельзя ремонтировать

Совсем недавно компания Apple анонсировала свой новый ноутбук MacBook Air, который является улучшенной версией самого популярного ноутбука в мире. Устройство получилось довольно интересным, но и дорогим. Недавно умельцы из iFixit решили разобрать ноутбук и проверить, что у него внутри. Оказалось, что обслуживать клавиатуру невозможно, заменить батарею крайне сложно, а замена дисплея потребует громадных расходов. Фактически, если с вашим ноутбуком что-то случится, то нужно будет заплатить от 30% его реальной стоимости. Это громадные расходы, которые совсем не радуют потенциальных покупателей. Всего iFixit поставили данному ноутбуку три балла из десяти, что говорит о том, что ремонтировать устройство крайне затруднительно. Будем надеяться, что в будущем Apple исправит ситуацию.