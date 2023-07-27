Новый MacBook Air никто не хочет покупать

Некоторое время назад компания Apple прислушалась к своей аудитории фанатов и официально выпустила в свет совершенно новый 15-дюймовый MacBook Air, который почти идентичен 13-дюймовой версии, но при этом предоставлял доступ к новому дисплей большей диагонали. Но, как показывает новый отчёт аналитиков рынка ноутбуков, интерес к портативному компьютеру Mac нового поколения просто отсутствует. Информация, обнаруженная журналистами информационного издания MacRumors, утверждает, что отгрузки 15-дюймового MacBook Air в июле были на 50 процентов ниже ожиданий компании, и поэтому поставщики Apple, вероятно, сократили производство.

Большой MacBook Air был представлен на технологической презентации WWDC 2023, и хотя многие ожидали, что устройство будет оснащено передовым 3-нм процессором нового поколения M3, на самом деле в нём был тот же M2, что и в 13-дюймовой версии MacBook Air. Кроме того, в свете нынешней мировой экономической обстановки, когда потребителям приходится сокращать расходы из-за борьбы с инфляцией, их сбережений может быть недостаточно для покупки MacBook Air. Ведь даже базовая конфигурация, которую продаёт Apple в своём онлайн-магазине, стартует с отметки в 1 299 долларов, и хотя этот конкретный вариант может быть конкурентоспособным по цене по сравнению с другими ноутбуками под управлением Windows 11, он имеет всего 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища. Этого мало, чтобы покорить аудиторию.