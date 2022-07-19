Новый MacBook Air оказался медленнее прошлогодней модели

Apple анонсировала новые модели M2 MacBook Pro и MacBook Air на мероприятии WWDC 2022. В то время как MacBook Pro был доступен через несколько дней после мероприятия, обновленный MacBook Air с чипом M2 был выпущен несколько дней назад. В прошлом месяце было обнаружено, что новый MacBook Pro M2 оснащен одним чипом памяти NAND. Из-за этого MacBook Pro имеет более медленную производительность SSD с точки зрения тестов. Недавно в видеоролике с разборкой было обнаружено, что MacBook Air M2 также оснащен одним чипом памяти NAND. Разборку нового M2 MacBook Air проводит YouTube-канал Max Tech, показывая, как Apple устроила внутренности нового гаджета. Хотя форм-фактор нового MacBook Air M2 аналогичен предыдущей версии, Apple отказалась от клиновидного дизайна в пользу прямоугольного корпуса, аналогичного моделям MacBook Pro M1 Pro и M1 Max.

При разборке M2 MacBook Air видно, что он оснащен батареей емкостью 52,6 Вт-ч, но имеет те же 18 часов автономной работы на одной зарядке. Помимо этого, разборка также показывает логическую плату машины, на которой находится процессор M2. Интересно отметить, что базовая модель MacBook Air M2 с 256 ГБ памяти оснащена одним чипом памяти NAND. Согласно информации, предоставленной в результате разборки, MacBook Air M2 имеет скорость SSD на 30-50% ниже в тестах производительности по сравнению с моделями высокого класса и моделью M1 MacBook Air. Поскольку SSD и оперативная память припаяны к логической плате, их нельзя обновить по желанию, и вместо этого вам придется потратить дополнительные деньги, чтобы получить модель более высокого уровня.