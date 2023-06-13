Новый MacBook Air так и не получил вентилятор в системе охлаждения

Компания Apple увеличила размер экрана 15-дюймового MacBook Air по сравнению с 13-дюймовой моделью, но между этими двумя ноутбуками всё равно остаётся множество сходств — например, у них почти идентичная система охлаждения. В более компактном MacBook Air не было вентилятора охлаждения, и инженеры Apple хотели сохранить данное преимущество и в более крупном устройстве, так что в конечном итоге у гаджета только пассивное охлаждение и абсолютно бесшумная работа. К сожалению, такое решение может привести к недостаточно эффективной терморегуляции. С увеличением общей площади 15-дюймового MacBook Air компания Apple имела достаточно места для использования улучшенной системы охлаждения, включающей вентилятор, как в 13-дюймовом MacBook Pro.

Однако, согласно обзору, опубликованному западным изданием, это не так. Компания действительно получила море дополнительного пространства внутри ноутбука, но использовала его для установки большей батареи, а не для реализации вентилятора. Впрочем, даже несмотря на отсутствие вентилятора, 15-дюймовый MacBook Air весит на 22% больше, чем модель с диагональю 13 дюймов, и это связано с тем, что Apple выбирает полностью алюминиевый корпус, что повышает качество сборки, но существенно увеличивает вес. В то время как другие производители ноутбуков выбирают магниевый сплав или пластик для снижения веса и себестоимости, Apple принимает решение не экономить на качестве и прочности. И в этом что-то определённо есть.
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