Новый MacBook Pro на M2 работает хуже старого

Новейший 13-дюймовый MacBook Pro от Apple оснащен новым чипом M2 с улучшенными возможностями производительности. Ранее сообщалось, что MacBook Pro M2 256 ГБ имеет более медленную производительность SSD по сравнению с MacBook Pro M1 с 256 ГБ памяти. Было обнаружено, что модель M2 оснащена одной микросхемой памяти NAND, а более старая модель M1 оснащена двумя микросхемами NAND. И в сравнении с реальными тестами скорости M1 MacBook Pro действительно превосходит вариант M2. Модели M1 и M2 MacBook Pro, участвовавшие в тестировании, имеют емкость 256 ГБ. MacBook Pro M2 с более высокой конфигурацией хранилища будет работать иначе. Однако, если вы хотите купить базовую модель нового MacBook Pro M2, ознакомьтесь с реальным тестом скорости. Было обнаружено, что MacBook Pro M2 с 256 ГБ SSD-накопителя и 8 ГБ RAM работает медленнее по сравнению с моделью M1 с 256 ГБ памяти и 8 ГБ RAM.

Сравнение производительности было проведено каналом YouTube Max Tech с несколькими тестами использования, включая Lightroom, Photoshop, Final Cut Pro, передачу файлов и многозадачность. В многозадачном тесте оперативной памяти чип M1 легко побеждает M2 MacBook Pro с более быстрым временем запуска приложений и скоростью загрузки контента. Старый чип снова оказался быстрее в тесте экспорта изображений в Lightroom, когда приложения работали в фоновом режиме. Варианту M1 потребовалось 3 минуты и 36 секунд для экспорта 50 изображений, в то время как M2 MacBook Pro потребовалось 4 минуты и 12 секунд. Встроенные 8 ГБ унифицированной памяти MacBook M2 Pro используются одновременно для нескольких процессов. С другой стороны, ноутбук использует SSD для виртуальной памяти. Из-за подкачки виртуальной памяти MacBook Pro M2 проигрывает варианту M1 в сравнении тестов скорости.
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