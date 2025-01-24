Новый Microsoft Surface представят уже в этом году

Ожидается, что там будут представлены в том числе обновлённые версии Surface Laptop 7 и Surface Pro 11 CoPilot Plus с процессорами Intel Lunar Lake, ориентированные на корпоративных клиентов. При этом новые Microsoft Surface будут оснащены более дешёвыми чипами вроде Snapdragon X Plus или Snapdragon X. Это должно удерживать стоимость устройств в диапазоне 800–900 долларов, что крайне важно для потенциальных покупателей. Ведь когда Microsoft в последний раз обновляла линейку Surface Laptop Go до третьего поколения в 2023 году, она показалась слишком дорогой для пользователей и продажи были крайне низкими. Вероятно, теперь производитель будет учитывать данный момент, предоставляя пользователям более доступное решение за разумные деньги. Ожидаем новостей по этому поводу.