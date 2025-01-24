Новый Microsoft Surface представят уже в этом году

Прошло меньше года с момента запуска первых устройств Microsoft Surface на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X, и теперь появились слухи, что их обновлённые версии могут выйти уже этой весной. Согласно отчёту издания Windows Central, ссылающемуся на свои анонимные источники, компания Microsoft разрабатывает новые модели Surface Laptop и Surface Pro «2-в-1» — они будут оснащены экранами диагональю 11–12 дюймов, работать на базе операционной системы Windows для Arm и отличаться более лёгким, но по-прежнему премиальным корпусом. Если верить инсайдерам, компания Microsoft уже запланировала крупное мероприятие Surface for Business на следующей неделе.

Ожидается, что там будут представлены в том числе обновлённые версии Surface Laptop 7 и Surface Pro 11 CoPilot Plus с процессорами Intel Lunar Lake, ориентированные на корпоративных клиентов. При этом новые Microsoft Surface будут оснащены более дешёвыми чипами вроде Snapdragon X Plus или Snapdragon X. Это должно удерживать стоимость устройств в диапазоне 800–900 долларов, что крайне важно для потенциальных покупателей. Ведь когда Microsoft в последний раз обновляла линейку Surface Laptop Go до третьего поколения в 2023 году, она показалась слишком дорогой для пользователей и продажи были крайне низкими. Вероятно, теперь производитель будет учитывать данный момент, предоставляя пользователям более доступное решение за разумные деньги. Ожидаем новостей по этому поводу.
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