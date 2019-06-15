Новый ОС Hongmeng от компании Huawei

Данная партия подготовлена специально, чтобы протестировать возможности новой ОС. Huawei хочет убедиться, что их разработка станет полноценной заменой Android. Не совсем ясно, зачем нужен такой огромный тираж. Конкретные названия моделей тоже не озвучены.Новая «операционка» получит название Hongmeng. Это имя будет использоваться на внутреннем рынке. За пределами КНР программную среду будут именовать Oak OS. Как сообщает интернет-издание China Daily, разработка новой операционной системы фактически завершена. Более того, один миллион смартфонов с предустановленной Hongmeng готовы выйти в продажу. Huawei стала реже использовать чипсеты Qualcomm и свои смартфоны стала строить на фирменной платформе Kirin. Новые жесткие условия заставляют Huawei срочно создавать свою ОС.