Новый OnePlus 7 Pro

По сравнению с предыдущим флагманским аппаратом камеры получили более современное оснащение, и снимки, сделанные на свежем смартфоне, отличаются повышенной четкостью и детальностью. Напомним, тыльная камера OnePlus 7 Pro получит три оптических сенсора на 48 МП, 8 МП и 16 МП. Кроме того, реализован 3-кратный оптический зум.У модели есть все шансы войти в число лучших. Возможно, первое место занять не удастся, однако прогнозировать тут сложно, поскольку «мир фотографии всегда субъективен».О стоимости новинки пока неизвестно.