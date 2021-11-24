Новый Oppo K9x и выйдет 12 декабря

Смартфон будет иметь 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD + с 16-мегапиксельной селфи-камерой. Источник утверждает, что дисплей будет поддерживать частоту обновления 120 Гц, а датчиком для передней камеры будет Sony IMX471. Основная камера на 64 МП будет оснащена датчиком OmniVision OM64B с размером пикселей 0,7 мкм и размером 1 / 1,97 дюйма. Аккумулятор емкостью 5000 мАч будет заряжаться через порт USB-C, а Oppo обеспечит быструю зарядку 30 Вт VOOC 4.0. Сообщается, что в Oppo K9x не будет NFC и ИК-порта, что ограничит возможности использования телефона в качестве цифрового кошелька и универсального пульта ДУ.
Новый телефон поступит в продажу 12 декабря с тремя вариантами памяти и доступной ценой.