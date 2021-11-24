Новый Oppo K9x и выйдет 12 декабря

Смартфон Oppo из семейства K9 появился на TENAA на прошлой неделе, китайские информаторы утверждают, что новое устройство будет называться Oppo K9x. Внешне он напоминает Realme Q3, но это совершенно другое устройство под оболочкой с чипсетом Dimensity 900.

Смартфон будет иметь 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD + с 16-мегапиксельной селфи-камерой. Источник утверждает, что дисплей будет поддерживать частоту обновления 120 Гц, а датчиком для передней камеры будет Sony IMX471. Основная камера на 64 МП будет оснащена датчиком OmniVision OM64B с размером пикселей 0,7 мкм и размером 1 / 1,97 дюйма. Аккумулятор емкостью 5000 мАч будет заряжаться через порт USB-C, а Oppo обеспечит быструю зарядку 30 Вт VOOC 4.0. Сообщается, что в Oppo K9x не будет NFC и ИК-порта, что ограничит возможности использования телефона в качестве цифрового кошелька и универсального пульта ДУ.

Новый телефон поступит в продажу 12 декабря с тремя вариантами памяти и доступной ценой.