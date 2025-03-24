Новый Pixel 10 получит графику с трассировкой лучей

В прошлом месяце в Японии прошла конференция RISC-V Day Tokyo — одним из интересных материалов, которые появились после мероприятия, является пост аспиранта Ян Линя, в котором он рассказывал об интеграции архитектуры RISC-V с графическими процессорами Imagination. Этот пост позже был опубликован в WeChat компанией Imagination Technologies, которая подтвердила тезисы специалиста. Примечательно, что в публикации также приводился список чипов, использующих или планирующих использовать графическую подсистему от Imagination, и в одном из удалённых впоследствии разделов прямо упоминался Google Tensor G5. Согласно более ранним утечкам, Tensor G5, который, как ожидается, станет основой Pixel 10, получит графический процессор DXT-48-1536.

В отличие от Arm Mali-G715, который используется в Tensor G3 и G4, новое решение поддерживает современные технологии вроде трассировки лучей. Кроме того, известно, что Google откажется от производства у Samsung и закажет выпуск Tensor G5 у TSMC по 3-нм техпроцессу. Чип получит ядра центрального процессора от Arm, а также полностью кастомный процессор обработки изображений, который заменит прежние частично модифицированные решения на основе Samsung. Google также разработает собственный контроллер памяти, системный кэш и модули питания. Всё это позволит компании отказаться от довольно дорогих решений крупных брендов в пользу более технологичных продуктов собственного производства.