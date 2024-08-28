Новый Red Magic Gaming Tablet получит турбину для охлаждения

Компания ZTE опубликовала подробности о новом планшете Red Magic Gaming Tablet, официальный релиз которого состоится 5 сентября. Одной из главных особенностей планшета станет активная система охлаждения с замкнутым циклом. Речь идет о 17-мм турбине с 20000 оборотов в минуту. Благодаря специальной конструкции, отводящей тепло внутри планшета, производителю удалось обойтись без дополнительных решёток для выброса теплого воздуха. Устройство также оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с производительностью 2352902 балла в бенчмарке AnTuTu. Ранее стало известно, что Red Magic Gaming Tablet выйдет в двух размерах.