Новый Red Magic Gaming Tablet получит турбину для охлаждения

Компания ZTE опубликовала подробности о новом планшете Red Magic Gaming Tablet, официальный релиз которого состоится 5 сентября. Одной из главных особенностей планшета станет активная система охлаждения с замкнутым циклом. Речь идет о 17-мм турбине с 20000 оборотов в минуту. Благодаря специальной конструкции, отводящей тепло внутри планшета, производителю удалось обойтись без дополнительных решёток для выброса теплого воздуха. Устройство также оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с производительностью 2352902 балла в бенчмарке AnTuTu. Ранее стало известно, что Red Magic Gaming Tablet выйдет в двух размерах.

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