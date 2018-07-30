Новый Samsung Galaxy A получит тройную основную камеру

Сетевые источники сообщают о том, что новая модель предфлагманской линейки Samsung Galaxy A получит тройную основную камеру и установленный под экраном сканер отпечатков пальцев. Получается, что новый Galaxy A сможет похвастаться такими особенностями даже раньше Galaxy S10. Впрочем, ожидающим появления корейского флагмана не стоит расстраиваться. В топовом Galaxy S10 будет работать ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, а новый Samsung Galaxy A довольствуется более простым оптическим дактилоском. Модули тройной камеры также будут не столь совершенным, как во флагмане. Напомним, что официальный анонс новых Galaxy A ожидается в начале января 2019 года, а дебют Galaxy S10 должен состояться в конце февраля.