Новый Samsung Galaxy A получит тройную основную камеру

2018-07-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S10; [123]
Сетевые источники сообщают о том, что новая модель предфлагманской линейки Samsung Galaxy A получит тройную основную камеру и установленный под экраном сканер отпечатков пальцев. Получается, что новый Galaxy A сможет похвастаться такими особенностями даже раньше Galaxy S10. Впрочем, ожидающим появления корейского флагмана не стоит расстраиваться. В топовом Galaxy S10 будет работать ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, а новый Samsung Galaxy A довольствуется более простым оптическим дактилоском. Модули тройной камеры также будут не столь совершенным, как во флагмане. Напомним, что официальный анонс новых Galaxy A ожидается в начале января 2019 года, а дебют Galaxy S10 должен состояться в конце февраля.


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