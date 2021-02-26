Новый Samsung Galaxy A32 4G с Helio G80 и камерой 64MP

Не так давно, Samsung представила смартфон Galaxy A32 5G , а теперь представила альтернативную версию для рынков, поддерживающих только LTE. Смартфон называется Samsung Galaxy A32 и уже поступил в продажу в России.

Помимо различия поддержки сети - самое большое изменение заключается в том, что чипсет Helio G80 заменяет на Dimensity 720. Также, устройство получило новый экран, улучшенную основную и селфи-камеру.

Galaxy A32 оснащен дисплеем Infinity-U с 6,4-дюймовой панелью Super AMOLED разрешением Full HD + со встроенным сканером отпечатком пальцев. В каплевидном вырезе расположили 20 МП селфи-камеру с объективом f / 2.2, но без автофокуса. Весь ансамбль защищен стеклом Gorilla Glass 5.

Galaxy A32 предлагает основную камеру на 64 МП против 48 МП для версии 5G, в то время как остальные три остаются такими же - сверхширокоугольная камера на 8МП и пара датчиков 5 МП для глубины и макросъемки.

Питает смартфон аккумулятор емкостью 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки 15 Вт через порт USB-C. За работу отвечает One UI 3.1 основанный на базе Android 11.

Galaxy A32 доступен в комплектации с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Средняя стоимость 19990 руб и 21 990 руб соответственно.