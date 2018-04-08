Новый безрамочный BLUBOO D5 PRO будет стоить всего 100 долларов

2018-04-08, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - BLUBOO D5 PRO; [90]
Окончательные характеристики и цена BLUBOO D5 PRO уже раскрыты, он будет иметь все то, что вы хотите видеть у сматфона, стоимость которого составляет всего 100 долларов.  

BLUBOO D5 PRO имеет 5,5-дюймовый дисплей JDI 18: 9 с разрешением 640 × 1280 пикселей и имеет соотношении экрана к корпусу на 89%. Он отличается тонким металлическим корпусом, который хорошо отполирован и обладает превосходной формой. Из-за рамок меньшего размера и соотношения сторон 18: 9 вы получаете 5,5-дюймовый экран в традиционном корпусе размером 5,0 дюйма. BLUBOO D5 Pro оснащен процессором MTK6737, а также 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Эта комбинация памяти редко встречается в телефонах стоимость которых составляет 100 долларов. Что касается камеры, то смартфон оснащен задней 13,0-мегапиксельной Samsung оптикой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой OV.

BLUBOO D5 Pro имеет чистую версию Android 7.0 из коробки и питается батареей емкостью 2700 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 5 В / 1,5 А. Чтобы позаботиться о привычке пользователя, в смартфоне оставили 3,5-мм разъем для наушников, поэтому прослушивание музыки во время зарядки телефона все еще возможно. Более того, он также поддерживает функции WIFI ac и OTG.

BLUBOO D5 Pro поставляется в трех цветах: черный обсидиан, темно-синий и красный. Глобальное продвижение на выпуск смартфона будет длится с 9 апреля по 15 апреля, в течение этого периода первые 1000 покупателей могут получить скидку 20%, что означает, что телефон будет стоить всего $ 99,99 и получит подарочный купон в размере 20 долларов, включая чехол, защитную пленку и кольцо-держатель. Что еще более важно, все смартфоны уже находятся на складе, поэтому вам не нужно ждать отправки.

Мы действительно можем сказать, что BLUBOO представляет на рынке начального уровня очень конкурентоспособный смартфон начального уровня. Не упустите свой шанс, будьте одним из первых покупателей.
Ссылка покупки: http: //promo.bluboohk.com/d5pro/
https://www.tomtop.com/p-pz0261b-eu.html

Характеристики BLUBOO D5 PRO:
Экран: 5,5-дюймовый HD JDI
Процессор: MTK6737 работающий на частоте 1,3 ГГц
Графический процессор: ARM Mali-T720
Оперативная память: 3 ГБ
Внутренняя память: 32 ГБ
Задняя камера: 13MP f / 2.0 оптика Samsung
Передняя камера: 8MP f / 1.8 оптика OV
Диапазоны: GSM: B5 (850) / B8 (900) / B3 (1800) / B2 (1900)
WCDMA: B1 (2100) / B5 (850) / B8 (900)
LTE-СЗД: B1 / B3 / В5 / В7 / В8 / В20
Аккумулятор: 2700 мА / 4,35 В
Размеры: 146,3 * 71,5 * 8,8 мм
Вес: 188 г
Цвета: черный, синий, красный
Другие: Bluetooth 4.0, GPS, Micro USB, 3,5 мм разъем для наушников, OTG


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