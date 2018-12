Грядущий смартфон Xiaomi Redmi Go был сертифицирован IMDA, FCC США и EEC России под моделью M1903C3GG.

Согласно списку он будет работать под управлением Android 9 Pie Go Edition, что делает этот телефон Xiaomi первым на платформе Android Go. Он будет иметь слот для двух SIM-карт, 2.4 ГГц Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и, вероятно, всего 1 ГБ оперативной памяти. Судя по отчетным размерам 141 x 71 мм, Xiaomi Redmi Go, вероятно, будет иметь экран размером менее 6 дюймов.