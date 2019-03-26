Новый динамик Symfonisk от Ikea

Ikea готовит представить новый динамик Symfonisk на базе Sonos 9 апреля.

Окончательный дизайн Symfonisk выглядит очень похожим на оригинальный прототип, который Ikea и Sonos продемонстрировали в прошлом году. Он будет иметь конструкцию с постоянными колонками, которая также может быть установлена ​​на боку, позволяя ему использоваться как полка или тумба.

Неясно, будет ли этот дизайн Symfonisk единственным, который Ikea будет продавать, или он будет предлагать другие динамики на базе Sonos. Ikea и Sonos заявили, что новые колонки будут продаваться по доступной цене. Для сравнения, самый дешевый динамик Sonos - Play 1 в настоящее время продается за $149.