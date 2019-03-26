Новый динамик Symfonisk от Ikea

Ikea готовит представить новый динамик Symfonisk на базе Sonos 9 апреля.
Окончательный дизайн Symfonisk выглядит очень похожим на оригинальный прототип, который Ikea и Sonos продемонстрировали в прошлом году. Он будет иметь конструкцию с постоянными колонками, которая также может быть установлена на боку, позволяя ему использоваться как полка или тумба.
Неясно, будет ли этот дизайн Symfonisk единственным, который Ikea будет продавать, или он будет предлагать другие динамики на базе Sonos. Ikea и Sonos заявили, что новые колонки будут продаваться по доступной цене. Для сравнения, самый дешевый динамик Sonos - Play 1 в настоящее время продается за $149.