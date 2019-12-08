Новый фитнес-трекер Band 4 Pro с NFC и GPS

Компания Huawei представила новый фитнес трекер Band 4 Pro.

Новый трекер Huawei Band 4 Pro оснастили 0.95 дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 240х120. Также фитнес трекер получил более 100 разнообразных циферблатов.

От прошлогодних моделей, новинка отличилась с NFC модулем для бесконтактных платежей и GPS, с помощью которого можно определить пройденное расстояние без подключения к смартфону.

Трекер Huawei Band 4 Pro поддерживает 11 спортивных режимов: сон, уровень кислорода в крови, счетчик калории, управление смартфонов и так далее.

Фитнес-трекер защищен от воды по стандарту 5 ATM. За такой браслет компания Huawei просит 58 долларов, продажи стартуют 12 декабря, на выбор есть три расцветки: черная, красная и розово-золотистая.