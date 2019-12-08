Новый фитнес-трекер Band 4 Pro с NFC и GPS

2019-12-08, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Huawei Band 4 Pro; [33]
Компания Huawei представила новый фитнес трекер Band 4 Pro.

Новый трекер Huawei Band 4 Pro оснастили 0.95 дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 240х120. Также фитнес трекер получил более 100 разнообразных циферблатов.

От прошлогодних моделей, новинка отличилась с NFC модулем для бесконтактных платежей и GPS, с помощью которого можно определить пройденное расстояние без подключения к смартфону.

Трекер Huawei Band 4 Pro поддерживает 11 спортивных режимов: сон, уровень кислорода в крови, счетчик калории, управление смартфонов и так далее.

Фитнес-трекер защищен от воды по стандарту 5 ATM. За такой браслет компания Huawei просит 58 долларов, продажи стартуют 12 декабря, на выбор есть три расцветки: черная, красная и розово-золотистая.

Комментарии и отзывы Huawei Band 4 Pro
Pillars of Eternity 2: Deadfire выйдет в...
Pillars of Eternity 2: Deadfire выйдет вРазработчики игры Pillars of Eternity 2: Deadfire наконец то назвали дату выхода игры на платформу PlaySt...
Новый Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition...
Новый Vivo iQOO Neo 855 Racing EditionКомпания Vivo представила очередной игровой смартфон iQOO Neo 855 Racing Edition. ...
Фирменная новинка Nova 5i Pro ...
Фирменная новинка Nova 5i Pro Компания Huawei выпустила мощный смартфон среднего варианта под названием Nova 5i Pro. Аппарат имеет объе...
Мировой смартфон от Vivo Y90 ...
Мировой смартфон от Vivo Y90 Компания Vivo выпустила мощный смартфон бюджетного варианта под названием Vivo Y90.Аппарат имеет объем о...
Первые живые изображения Vivo X30...
Первые живые изображения Vivo X30В Интернете появились живые фотографии смартфона Vivo X30, который будет выпущен 16 декабря в цветах Cora...
Старт предварительных заказов в России н...
Старт предварительных заказов в России нСегодня в России начались предзаказы на смартфон Nokia 2.3, который был анонсирован совсем недавно. Обойд...
Samsung Galaxy Tab S6 и его функции...
Samsung Galaxy Tab S6 и его функцииКомпания Samsung выпустила новый флагманский планшет бюджетного варианта под названием Samsung Galaxy ...
Браузер Opera теперь поддерживает темный...
Браузер Opera теперь поддерживает темныйРазработчики Opera обновили ночной режим в своём браузере. ...


Обзор HARPER HB-508. Недорогие Bluetooth-наушники с микрофономОбзор HARPER HB-508. Недорогие Bluetooth-наушники с микрофоном
Обзор плюсов и минусов Nokia 7.2 64GB. Стильный середняк с отличной камеройОбзор плюсов и минусов Nokia 7.2 64GB. Стильный середняк с отличной камерой
Обзор Sinbo SHD-7064. Фен с 3 режимами нагрева на 2000 ВтОбзор Sinbo SHD-7064. Фен с 3 режимами нагрева на 2000 Вт
Обзор Rombica Type-C HDMI. Видеоадаптер для вашего ноутбукаОбзор Rombica Type-C HDMI. Видеоадаптер для вашего ноутбука
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A20s. Симпатичный бюджетник с ёмкой батареей Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A20s. Симпатичный бюджетник с ёмкой батареей
Предварительный обзор Xigmatek Lamiya. О...
Предварительный обзор Xigmatek Lamiya. ОДовольно часто на рынок выходят заурядные корпуса, которые тяжело рекомендовать при всем желании. Однако ...
Предварительный обзор Nokia 2.3. Стильны...
Предварительный обзор Nokia 2.3. СтильныСегодня мы поговорим о новом смартфоне компании Nokia, который выглядит довольно интересно, может похваст...
Huawei представила в России СХД с ИИ без...
Huawei представила в России СХД с ИИ без5 декабря в Москве состоялась презентация компании Huawei, где была представлена новая система хранения д...
Обзор Busfor. Покупаем билеты на автобус...
Обзор Busfor. Покупаем билеты на автобусМы довольно часто рассказываем вам об играх и различных приложениях, которые позволяют расслабляться и по...
Электросамокат Ninebot KickScooter MAX G...
Электросамокат Ninebot KickScooter MAX G В последнее время индивидуальный электрический транспорт набирает все большую популярность: людей на мон...
Предварительный обзор Nokia Smart TV. Пе...
Предварительный обзор Nokia Smart TV. ПеКомпания Nokia когда-то давно была лидером рынка мобильных телефонов, а потом и смартфонов, но довольно б...
Обзор Darksiders: Genesis. Интересные пе...
Обзор Darksiders: Genesis. Интересные пеПришло время поговорить о четвёртой части культовой серии, которая вот уже много лет радует нас интересны...
В России представили realme X2 Pro с дис...
В России представили realme X2 Pro с дис4 декабря в Москве прошла презентация первого флагмана от realme — X2 Pro. Новинка получила самые последн...
Предварительный обзор Philips 276C8. Оче...
Предварительный обзор Philips 276C8. ОчеСегодня мы поговорим о достаточно интересном мониторе, который за свои деньги предлагает и высокое качест...
Обзор Brain: Code. Необычная головоломка...
Обзор Brain: Code. Необычная головоломкаДовольно редко нам удается найти действительно качественную игру, которая не только выглядит привлекатель...
Предварительный обзор AOC Agon AG493UCX....
Предварительный обзор AOC Agon AG493UCX.Сегодня мы поговорим о достаточно интересном мониторе, который может и не станет лучшим на рынке, но вним...
Предварительный обзор BenQ PD3420Q. Мони...
Предварительный обзор BenQ PD3420Q. МониСегодня мы поговорим о достаточно интересном мониторе, который при наличии довольно большого количества п...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor