Новый флагман OnePlus 7 Pro

Чехол имеет в верхней части хорошо заметный вырез, который сделан для селфи-камеры с выдвижной конструкцией. Это касается именно модели OnePlus 7 Pro. А базовая версия OnePlus 7 получит обычную фронтальную камеру, размещенную в капле образном вырезе экрана.Будущий гаджет OnePlus имеет довольно крупные габариты. Кроме того, снимки показывают, что конструкция тыльной камеры будет состоять из трех блоков оптики. При этом оптические сенсоры помещены в верхней части корпуса по центру и выстроены по вертикали.О стоимости новинки пока неизвестно.