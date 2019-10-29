Новый флагман Sony Xperia засветился на фото

Китайский регулятор TENAA опубликовал фотографии неизвестного смартфона Sony с модельным номером Sony J9180. Характеристики устройства не сообщаются, но внешне аппарат очень похож на флагманскую модель Sony Xperia 1. Возможно, перед нами Sony Xperia 1 Professional Edition, который был представлен неделю назад на японском рынке, а сейчас готовится к выходу в Китае.

Sony Xperia 1 Professional Edition представляет собой немного улучшенную версию флагмана с дисплеем, поддерживающим расширенное цветовое пространство ITU-R BT.2020, а также приложениями Imaging Edge Mobile и Transfer & Tagging add для удобной работы с камерами Sony Alpha. В Японии за этот смартфон просят 1320 долларов.