Новый флагманский iPhone окажется дороже iPhone X

Новый флагманский iPhone, выход которого ожидается этой осенью, станет самым дорогим за всю историю семейство. Об этом сообщают сразу несколько сетевых источников. Как известно, самая доступная версия iPhone X оценивалась на старте в 999 долларов. По словам источников, в этом году купертиновцы выпустят новый топовый iPhone с увеличенным дисплеем, цена которого составит 1100 долларов, а версия с максимальным объемом памяти обойдется и вовсе в 1200 долларов. И это при том, что Apple пришлось уменьшить объемы заказов на iPhone X из-за недостаточно высоких продаж. Отметим, что с 2010 года средняя цена iPhone выросла с 670 до 800 долларов. А если слухи окажутся правдой, то в этом году она рискует увеличиться до 900 долларов.