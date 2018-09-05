Новый iPad Pro лишится рамок

После выхода смартфона iPhone X в продажу всем стало понятно, что компания хочет изменить внешний вид своих устройств. Вероятно, тоже самое случится и с планшетными компьютерами, которые в самое ближайшее время должны анонсировать. В сети появились рендеры нового планшета iPad Pro, который тоже избавился от всех своих толстых рамок и теперь может порадовать потенциального покупателя классным внешним видом. Правда, пока что этого еще нужно дождаться — планшет покажут на презентации компании Apple и только после этого можно будет с уверенностью о чем-то говорить. Сейчас это слитые данные от весьма проверенного источника, однако и инсайдеры иногда ошибаются. Про характеристики и дополнительные возможности нового планшета вовсе нет никакой информации, хотя там тоже явно есть свои сюрпризы.