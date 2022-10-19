Новый iPad Pro получил поддержку Wi-Fi 6E

Вчера компания Apple официально представила свои новые планшетные компьютеры, которые оказались крайне интересными как в плане дизайна, так и в плане характеристик. Например, планшет iPad Pro, который теперь работает на процессоре М2, является единственным устройством компании Apple на текущий момент, который поддерживает подключение по протоколу Wi-Fi 6E. Да, странно, что производитель, который обычно вкладывает безумные ресурсы в качество связи и передовые технологии, до сих пор не использует данный протокол в своих смартфонах или хотя бы ноутбуках, но, видимо, вскоре это изменится. Если планшеты iPad Pro нового поколения получили поддержку этой технологии, то, вероятно, ноутбуки на М2 тоже вскоре будут работать на новом протоколе.

При этом хотелось бы сделать акцент, что Wi-Fi 6E на самом деле не даёт прироста скорости передачи данных, не даёт каких-то существенных преимуществ в плане работы с несколькими устройствами. Этот протокол работает просто надёжнее и постояннее, чем обычный Wi-Fi 6. Соответственно, в условиях, когда сигнал периодически теряется, данная технология позволяет комфортнее работать с сетью, получать данные без разрывов и всё в таком духе. Да, вероятно, в будущем этот протокол станет золотым стандартом данных, особенно если учитывать, что уже сейчас обсуждается интеграция Wi-Fi 7, но пока что это скорее интересная игрушка, чем реальный геймченджер на рынке современных мобильных устройств, в том числе от Apple.