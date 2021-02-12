Новый iPad Pro получит 6 ГБ ОЗУ

Сетевые источники поделились подробностями о новых планшетах Apple iPad, выход которых ожидается уже в марте этого года. На предстоящей презентации должны показать два планшета: недорогой iPad и топовый iPad Pro. Обновленный iPad Pro получит mini-LED дисплей, фирменную платформу Apple A14X, модем Qualcomm Snapdragon X55 с поддержкой миллиметрового диапазона и как минимум 6 ГБ оперативной памяти. Отмечается, что новый дисплей не скажется на цене новинки – она сохранится на уровне прошлого поколения. Ранее сообщалось, что поставки запущенных в массовое производство экранов mini-LED были сокращены на 50% или на 300–400 тысяч штук.

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