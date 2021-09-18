Новый iPad mini уже продают со скидкой

Цена стандартной версии нового iPad Mini составляет 500 долларов, однако американский магазин Walmart ещё до старта продаж предлагает купить планшет со скидкой. Вариант на 64 ГБ предлагается со скидкой в 40 долларов за 460 долларов, а версия с 256 ГБ встроенной памяти– за 600 долларов вместо 650 долларов.

Напомним, что новинка оснащается 8,3-дюймовым экраном с поддержкой True Tone и яркостью 500 кд/м2, сенсором Touch ID в боковой клавише блокировки, топовой фирменной платформой Apple A15 Bionic, интерфейсом USB Type-C, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, поддержкой стилуса Apple Pencil второго поколения, основной и селфи-камерами разрешением по 12 Мп с функцией Center Stage для центрального расположения пользователя. В России планшет появится в продаже 24 сентября по цене от 48 тысяч рублей за версию с 64 ГБ встроенной памяти до 76 тысяч рублей за вариант с 256 ГБ и поддержкой сетей 5G.
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