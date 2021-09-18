Новый iPad mini уже продают со скидкой

Напомним, что новинка оснащается 8,3-дюймовым экраном с поддержкой True Tone и яркостью 500 кд/м2, сенсором Touch ID в боковой клавише блокировки, топовой фирменной платформой Apple A15 Bionic, интерфейсом USB Type-C, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, поддержкой стилуса Apple Pencil второго поколения, основной и селфи-камерами разрешением по 12 Мп с функцией Center Stage для центрального расположения пользователя. В России планшет появится в продаже 24 сентября по цене от 48 тысяч рублей за версию с 64 ГБ встроенной памяти до 76 тысяч рублей за вариант с 256 ГБ и поддержкой сетей 5G.