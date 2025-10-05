Представлен планшет Wacom MovinkPad Pro 14

Компания Wacom пополнила ассортимент Android-планшетов второй моделью, которая получила название MovinkPad Pro 14. Новинка оснащается 14-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 900 нит, 100% охватом цветовых палитр sRGB и DCI-P3, матовым покрытием, имитирующим трение бумаги и устойчивым к отпечаткам пальцев, комплектным пером Wacom Pro Pen 3, производительным 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 10000 мАч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, модулем GPS, двумя динамиками, двумя микрофонами, слотом для карты памяти microSD и корпусом толщиной 5,9 мм. Цена планшета составила 900 долларов.