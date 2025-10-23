Планшет Redmi K Pad вышел в новом цвете

Компания Xiaomi объявила о выпуске новой версии планшета Redmi K Pad в расцветке Golden White, которая дополнит палитру из чёрного, дымчато-фиолетового и зелёного цветовых вариантов. Новинка оценена на китайском рынке в эквивалент 420 и 490 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что Redmi K Pad оснащается топовым 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9400+, 8,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3K, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 700 нит, цельнометаллическим корпусом с тыльной панелью с пескоструйной обработкой, графическим движком Rage Engine 4.0 для лучшей производительности, системой охлаждения с жидкостной конструкцией из алюминиевого сплава на 12050 мм², батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, байпасной зарядкой Plus, двумя портами USB-C, четырьмя динамиками и двухосевым линейным вибромотором X-оси.
