Новый iPhone SE получит дизайн iPhone XR

Авторитетный инсайдер Джон Проссер поделился сведениями о новом поколении смартфона iPhone SE, официальный релиз которого ожидается уже в следующем году. Утверждается, что новинка унаследует дизайн от выпущенного в 2018 году iPhone XR. Это значит, что в новинке не будет аппаратной кнопки Home. Устройству приписывают наличие 6,1-дюймового экрана, сканера Face ID и ёмкого аккумулятора. Других подробностей источник не приводит, но весьма вероятно, что смартфон оснастят однокристальной системой A15 Bionic, которая используется в iPhone 13 и SE 2022. Ранее Проссер достоверно раскрыл даты выхода смартфонов Google Pixel 7 и iPhone SE 2020.