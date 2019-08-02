Новый iPhone получит поддержку стилуса Apple Pencil

Аналитики Citi Research прогнозируют появление у новых iPhone неожиданной функции, которая позаимствована у планшетов iPad.

Это поддержка фирменного стилуса Apple Pencil. До этого он работал только с планшетами, поэтому мы пока с сомнением относимся к такому прогнозу. В Citi Research говорят о трех моделях iPhone 2019 года. Им приписывают более емкие аккумуляторы, тройную основную камеру в старших моделях и двойную у преемника iPhone XR. Фронтальные камеры должны быть 10-мегапиксельными, а главные датчики основных камер — на 14 Мп. Новые модели должны выйти в сентябре. Ожидается, что преемник iPhone XS Max будет стоить от $1099, а iPhone XS — $999. Новинка с двойной камерой, которая придет на смену iPhone XR, обойдется в $749.