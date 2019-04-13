Новый игровой ноутбук Acer Predator Helios 700 с выдвижной клавиатурой

2019-04-13, Автор - Anna; Продукт - Acer Predator Helios 700; [144]
Acer снова экспериментирует с необычными, нетрадиционными конструкциями. На своем мероприятии в Нью-Йорке компания представила ноутбук Predator Helios 700 оснащенный клавиатурой HyperDrift, которая выдвигается к вам, имитируя ощущение настольного компьютера.

Как только клавиатура выдвигается вперед, она открывает вентиляционные отверстия в верхней части ноутбука, что позволяет увеличить поток воздуха для повышения эффективности охлаждения. Новинка оснащена двумя вентиляторами AeroBlade 3D Acer четвертого поколения, пятью медными тепловыми трубками и системой паровых камер. Некоторые тепловые трубки также видны через стеклянную панель над клавиатурой после того, как вы ее выдвинете.

Helios 700 также является одним из первых ноутбуков, оснащенных процессорами Intel для ноутбуков 9-го поколения. Кроме того, он может быть оснащен до NVIDIA GeForce RTX 2080, 64 ГБ оперативной памяти DDR4 и Killer DoubleShot Pro с чипом Killer Wi-Fi 6 AX1650 и Killer Ethernet E3000. Наконец, Helios 700 имеет 17,3-дюймовый 144-Гц FHD IPS-дисплей с временем отклика 3 мс и технологией NVIDIA G-Sync для плавной и отзывчивой игры. Рекомендованная стоимость 200 000 рублей.

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