Новый китайский бюджетник iQOO U1 с хорошими характеристиками

Китайский бренд iQOO выпустил новый бюджетный смартфон IQOO U1 с неплохими характеристиками.

IQOO U1 оснащен 6,53-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2340x1080 пикселей и круглым отверстием в верхнем левом углу для 8 МП селфи-камеры. На задней стороне расположился прямоугольный модуль камеры, в котором расположились три объектива - 48 МП+2МП+2МП. Сбоку есть датчик отпечатков пальцев, а также есть разъем для наушников 3,5 мм, Game Space, Multi-Turbo и Bluetooth 5.1.

Под капотом iQOO U1 находится SoC Snapdragon 720G в сочетании с 6 или 8 ГБ ОЗУ. Смартфон работает под управлением iQOO UI на базе Android 10 и имеет два варианта хранения - 64 ГБ и 128 ГБ без поддержки microSD. Питает смартфон аккумулятор емкостью 4500 мАч.

Новинку можно приобрести в черном, синем и белом цвете по ориентировочной цене 12 000 рублей.