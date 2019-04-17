Razer выпустила новый корпус Razer Core X Chroma, который позволит запускать топовые игры на ноутбуках.

Эта сборка включает в себя блок питания мощностью 700 Вт, порты USB и Ethernet. Он также поставляется с уникальной двухчиповой конструкцией Thunderbolt, которая поможет распределить нагрузку. Сам корпус поддерживает карты NVIDIA GeForce RTX, GeForce GTX и Quadro, а также Radeon Pro с поддержкой AMD XConnect. При этом в него можно установить до трёх ускорителей, если их ширина не превышает ширины одного слота.

Алюминиевый корпус покрыт двумя зонами освещения Razer Chroma RGB, полностью настраиваемыми в системах Windows с использованием программного обеспечения Razer Synapse 3, поэтому вы можете выбрать из 16,8 миллионов цветов.